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Промес верит, что вернётся в «Спартак»

Спорт

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год

Севилья, Испания, 4 июня 2019, 14:34 — REGNUM  Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес верит, что вернётся в стан красно-белых. Об этом он написал в комментариях на странице Spartak_Redwhitenews в Instagram.

На странице был размещён пост с опросом, в котором болельщикам предлагалось ответить на вопрос «Верите ли вы, что Промес вернётся в «Спартак»? Промес написал в комментариях: «Да».

Напомним, Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе команды он стал чемпионом России сезона 2016/17, а также выиграл Суперкубок России в 2017 году.

В августе 2018 года Промес перешёл в «Севилью». Его контракт действует до 2023 года. В минувшем сезоне он сыграл в 33 матчах, в которых забил два гола и отдал три голевые передачи.

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