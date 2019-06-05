Девичья сила: о чём мечтают девушки в сумо?

Наталия Ходыкина, , 14:00 — REGNUM

Любительское сумо объединило спортсменов разного роста и комплекции. Одинаково успешно могут выступать и миниатюрные девушки, вес которых меньше 55 кг, и девушки под два метра ростом и весом больше 100 килограмм.

Мы попросили спортсменок рассказать, как они пришли в сумо, какие трудности испытали, каких побед достигли и о чем мечтают.

Валерия Карпишина, 19 лет, мастер спорта, победительница и призер чемпионатов России и Европы в весовой категории до 55 кг. Валерия вместе с сестрой приехала с Дальнего Востока. Окончила кадетский корпус пансиона воспитанниц министерства обороны. Сейчас учится в Московском педагогическом государственном университете по направлению «Физическая культура и адаптивное физическое воспитание» и параллельно тренируется в спортивной школе «Борец».

Спорт и учеба отнимают очень много времени. Как ты расставляешь приоритеты? — Наталия Ходыкина (Н.Х.)

— Я отдаю приоритет спорту. Университет во многом идет мне на встречу, и я могу выделить время на тренировки и поездки на соревнования.

Как вы с сестрой решили пойти в сумо? Это было спонтанное решение или вы целенаправленно выбрали этот вид спорта? — Н.Х.

— До кадетского корпуса мы с сестрой 5 лет занимались танцами. Когда мы пошли в сумо, наша мама говорила: «Как же танцы? Их нельзя бросать! Занимайтесь и тем, и тем параллельно». И до 8-го класса мама настаивала на танцах. Потом нам стало совсем не хватать времени, и мы с сестрой приняли решение сосредоточиться на сумо. Когда мама поняла, что мы этим горим, то перестала препятствовать нашим занятиям сумо.

Почему всё-таки вы выбрали сумо? — Н.Х.

— Моя сестра сходила на тренировку в секцию самбо/сумо и была в полном восторге. На следующую тренировку мы пошли вместе. Через месяц нас уже выставили на соревнования, и я получила свою первую медаль.

Какие сложности были или сразу всё получалось? — Н.Х.

— Нет, конечно, но мне это очень нравилось, и никогда не возникало мысли бросить, потому что у меня что-то не получается. Были и победы, и поражения, нет такого, чтобы спортсмен пришел в определенный вид спорта и ни разу не проиграл.

Как окружающие реагируют, когда узнают что ты занимаешься сумо? — Н.Х.

— Когда мы знакомились в университете, каждый должен был назвать свой разряд и вид спорта. Когда я сказала, что я — мастер спорта по сумо, все обернулись, ожидая увидеть очень большую меня. Когда они меня увидели, то очень удивились. С удивлением я сталкиваюсь каждый раз, когда знакомлюсь с новыми людьми.

Приходилось ли тебе бороться с соперницами, которые значительно крупнее или опытнее тебя? Что ты чувствуешь, какие задачи ты ставишь перед собой? — Н.Х.

— Я выхожу спокойно, во-первых я понимаю, что не страшно проиграть. Поднимусь и буду бороться дальше, что еще делать. Если нас выставляют в абсолюте (категория, в которой друг с другом борются спортсмены разных весовых категорий), то самая первая задача — не травмироваться и по возможности попробовать какие-нибудь приемы. Если я понимаю, что соперница может на меня упасть, то лучше я сделаю шаг назад и проиграю, чем получу травму, если она на меня упадет.

А если твоя соперница легче, слабее тебя, то насколько сложно не обмануться, не жалеть соперницу. Ведь из-за этого запросто можно проиграть. — Н.Х.

— Честно говоря, во мне это есть. Я жалею и потом жалею, что пожалела кого-то. Я жалею более слабую соперницу и в результате совершаю ошибки, из-за которых иногда проигрываю. У меня никогда не было желания ударить по лицу. И когда я получаю по лицу, я думаю: «За что? Я никогда вас не бью, почему вы бьете меня?»

Насколько трудно «выключить подругу или сестру» и включить соперника? — Н.Х.

— Это не все умеют. Бывает, что пока соперницы у тебя выигрывают, они твои подруги. А стоит тебе выиграть, так гневно смотрят, не здороваются, ничего тебе не говорят. А есть люди, которые относятся совершенно спокойно. Вот, например, у нас с сестрой никогда не было такого, что мы друг на друга обижались из-за борьбы. В прошлом году мы с сестрой боролись за третье место, и это был ее единственный шанс получить медаль, но я выиграла, и у нас всё равно никаких обид не было, и мы очень спокойно к этому относимся. Если проиграл, значит, хуже подготовился.

Как ты настраиваешься перед соревнованиями и перед выходом на дохё? — Н.Х.

— Я включаю музыку, абсолютно разную. Мне не важно — спокойная она или супербыстрая. Бегаю минут 15, потом разминаюсь, делаю пару тренировочных схваток, завязываюсь в маваси и отдыхаю. Моя весовая категория первая, так что ждать недолго.

Я заметила, что ты всегда борешься с улыбкой на лице, даже не просто улыбкой, твое лицо светится счастьем. — Н.Х.

— Да, это правда. Я сама обращала внимание, но я это не контролирую. Оно само получается.

Профессиональное и любительское сумо для тебя разные виды спорта? — Н.Х.

— Это разные культуры. В любительском сумо весовые категории. Это очень многое меняет. У нас есть девушки. В профессиональном сумо девушек нет, это все знают. В Японии победителей приравнивают к богам, а в России вообще мало кто про сумо знает.

Тебя не расстраивает, что в профессиональное сумо путь для женщин закрыт? — Н.Х.

— Нет, я очень спокойно к этому отношусь. Ну нет и нет, это их культура и пр.

Мама приезжает к вам на соревнования? — Н.Х.

— Нет. За всё это время, за 8 лет, мама ни разу не приезжала. Если бы она приехала, это бы повергло меня в стресс. Мама ведь будет переживать, особенно если увидит, что, например, получила в нос, меня сильно поцарапали. Я не хочу, чтобы она переживала. На мне тогда будет лежать еще большая ответственность, чем отобраться на следующий этап, потому что я буду думать, как не ударить в грязь лицом. Мне проще после борьбы позвонить и сказать «мамочка, я выиграла» или «мамочка, я проиграла».

Какие качества ты ценишь в людях? — Н.Х.

— Я люблю, когда люди меня понимают. Даже если я неправа и сама поняла это, важно, чтобы меня поняли и сказали «всё в порядке, со всеми бывает». У нас в команде есть люди, с которыми мы можем понять друг друга по взгляду. Я очень люблю, когда люди говорят правду.

Планируешь ли ты менять весовую категорию, чтобы иметь возможность отбираться на чемпионаты мира? — Н.Х.

— Набирать? Нет! Точно нет! У меня был период, когда я весила 62 килограмма. Для меня это был очень большой вес. Мне было очень сложно бегать, мне не нравился мой внешний вид.

Чем ты планируешь дальше заниматься? — Н.Х.

— Мне ближе вести индивидуальные занятия по лечебной физкультуре или тренировать. Я уже работала детским тренером. Мне это нравится.

У многих спортсменок есть татуировки. Есть ли у тебя, хочешь ли ты сделать себе тату? — Н.Х.

— Ой нет, я очень бережно отношусь к своему телу. Но я, как и все девочки, люблю чувствовать себя красивой. Я наращиваю ресницы, делаю маникюр. Спускаю очень много денег на юбки, платья. Я считаю, что у меня красивая фигура, и я это подчеркиваю. Честно, я могу потратить последние деньги и потом жить без них. Это, конечно, плохо, но это факт.

На тренировках у тебя бывают замотаны пальцы, это чтобы маникюр не повредить? — Н.Х.

— Да, честно — да.

Можно ли на соревнованиях выступать с длинными ногтями? — Н.Х.

— На соревнованиях у меня всегда очень короткие ногти. Я серьезно к этому подхожу, потому что видела, как на чемпионате одну девушку заставили срезать ногти огромными медицинскими ножницами.

Не царапаются соперницы? — Н.Х.

— Царапаются, еще как царапаются. У кого-то замечают чуть отросшие ногти, а кого-то пропускают с длинными. После боя выходишь, как будто тебя кошки царапали. Вся разодранная. Мне однажды очень сильно расцарапали лицо, был кровоподтек, который заживал неделю. Соперница со старта ударила по лицу и попала ногтями.

В этом случае поединок не останавливается? — Н.Х.

— Нет, боремся дальше.

А часто бывает, что соперницы применяют «девичьи» штучки? Расцарапать или что-то еще в этом духе. — Н.Х.

— Да, бывает. Меня на России одна девушка так взяла, так, как вообще не берут. За кожу. Судьи не обратили на это внимания. Девочки умудряются делать как бы правильно, но на самом деле так делать нельзя.

Есть ли у тебя молодой человек, где ты с ним познакомилась? — Н.Х.

— Да, есть, и он никак не относится ни к моему спорту, ни к университету.

Как он отнесся к твоему виду спорта, приезжает ли к тебе на соревнования? — Н.Х.

— Ему не очень это всё нравится. Я бы никогда не согласилась, чтобы он приехал. Там ему нечего делать. Я в жизни принцесса, а на соревнованиях совсем другой человек. Эту сторону моей жизни он не видит.

О чем ты мечтаешь? — Н.Х.

— Наверное, чтобы наша мама приняла наш вид спорта. Мы очень долго к этому стремились. Мама была очень долго против того, чтобы мы оставались в Москве и поступали в гражданские университеты, а не в военные. Она вплоть до выпускного, вплоть до подачи документов настаивала на том, что надо выбирать военную сферу деятельности. Но мы сами приняли решение остаться в Москве, связать свою жизнь со спортом.

Анастасия Фрасинюк, 22 года, мастер спорта по сумо, призер первенства мира в 2014, 2015 г. Многократная чемпионка и призер России и Европы. Боролась в весовых категориях 73, 80, абсолютной категории.

Приехала из Севастополя. Закончила кадетский корпус пансиона воспитанниц министерства обороны. Занималась плаванием, лепкой, танцами. В пансионе записалась в хор, в музыкальную школу и в секцию сумо и самбо. В итоге остановила свой выбор на борьбе. После пансиона поступила в академию следственного комитета и продолжает заниматься сумо.

Почему ты выбрала именно сумо? — Н.Х.

— Первый мой тренер Ильхом Иргашевич Бабаев привил мне любовь к сумо. К сожалению, он скончался. И нас взяла Нина Алексеевна. С Ниной Алексеевной я впервые отобралась во взрослые чемпионаты и впервые поехала на чемпионат мира. Это было мое самое яркое событие.

Как родители отнеслись? — Н.Х.

— Папа всегда видел во мне боевую натуру, мама тоже поддержала, только очень за здоровье мое переживает. Всё же спорт хорош в меру. Они очень радуются моим результатам, смотрят трансляции, видео. Иногда мама даже знает больше меня.

Как много ты тренируешься? — Н.Х.

— Тренировки у меня каждый день и в пансионе, и в «Борце». Но у меня очень сложная учеба, и если там возникает напряг, то приходится пропускать тренировки.

Потом ты видишь себя следователем или хочешь остаться в спорте? — Н.Х.

— Мне нужно обязательно 5 лет отработать. Это условия обучения в академии. А что будет дальше, я не знаю. 5 лет — это большой срок, особенно для спортивной карьеры.

Чего ты хочешь добиться в сумо? — Н.Х.

— Стать чемпионом мира.

Как ты готовишься к соревнованиям? — Н.Х.

— Я должна размяться, потом слушаю музыку. Не могу смотреть на то, как девочки борются, у меня сразу дрожь начинается. Лучше вообще уйти из зала, посидеть или полежать. Непосредственно перед борьбой я опять разминаюсь, делаю несколько тренировочных схваток и выхожу.

Как в подруге увидеть только соперницу? Как ты переключаешься? — Н.Х.

— Полностью всё равно себя не выключишь, но я стараюсь. Все мы понимаем, что это — борьба и я буду думать, как мне ее выиграть, анализировать схватку. Это интерес, не агрессия. У многих травмы, я ни в коем случае не буду что-то специально делать, чтобы задеть это.

Профессиональное сумо и любительское сумо для тебя насколько разные? — Н.Х.

— Мне кажется, это небо и земля. Там культура, ритуалы, традиции, шоу, а у нас — спорт. Хотя мы тоже делаем некоторые ритуалы. У нас есть весовые и возрастные категории.

Недавно ты перешла в новый вес, это было сознательное решение или так получилось? — Н.Х.

— В прошлом году я согнала 10 кг, и это очень плохо отразилось на моем здоровье. Я перешла в 80, это мировая весовая категория, так что переход важен для перспективы, для будущего. А с этого года минимальный вес в мировой категории стал 73 кг. Представляете! Тяжело мне дался переход в новый вес. В том весе я очень долго была, всех соперниц знала, легче и спокойней было. Зато теперь ко мне прямо такая сила пришла, но и соперники там выше классом.

А дальше как ты планируешь? Если вес наберется, то будешь переходить в следующую весовую категорию, до 95 кг? — Н.Х.

— Нет. Буду фиксировать вес. Мне кажется, что у меня сейчас идеальное соотношение веса и маневренности. Конечно, возможно, я вернусь в старую весовую категорию, но будем смотреть по обстоятельствам.

Приходилось ли тебе бороться с соперницами, которые значительно больше тебя? — Н.Х.

— Ой да, я в абсолютной категории боролась. Боролась с девочками за 100 кг. Это интересно для себя как опыт. Большие девочки же понимают и стараются всё делать аккуратно, чтобы на тебя не упасть. Это было весело. Иногда даже получалось выигрывать.

Когда ты борешься с соперницами, которые значительно легче тебя, сложно ли не расслабиться, не жалеть соперницу? Ведь если пожалеешь, то можешь проиграть. — Н.Х.

— Да, наш тренер говорит, что жалеть нельзя. Мы стараемся аккуратно, но в меру по силе. Выигрывать надо.

Какие качества ты ценишь в людях? — Н.Х.

— Целеустремленность, добросовестность, добропорядочность. Есть люди, которые могут и начальству на тебя настучать, и ради карьеры через тебя пройдут, таких я не терплю. Считаю, что нужно со всеми найти общий язык. Если не получается, то просто держать на расстоянии.

Хочется еще поговорить про культуру поведения соперников. — Н.Х.

— Мне очень не нравится, когда человек не умеет проигрывать, это бывает часто. Спортсмен должен находиться в гармонии с психическими, физическими и культурными составляющими.

Интересуешься ли ты модой, любишь украшения? — Н.Х.

— Как и любая девочка. Я делаю маникюр, стараюсь одеваться, краситься, каблучки надевать. На тренировку, конечно, крашусь в меру, чтобы на других не оставалось.

Есть ли у тебя молодой человек? Как он относится к твоему виду спорта? — Н.Х.

— Есть, он мне, кстати, предложение сделал, и в сентябре у нас свадьба. Он мне очень помогает, психологически поддерживает.

Где ты бываешь, когда ездишь на соревнования в другие города? — Н.Х.

— У нас очень наряженный график, иногда кроме спортзала вообще ничего не вижу. Если есть время, ходим группой смотреть достопримечательности.

Екатерина Алексеева, 32 года, мастер спорта международного класса по сумо, мастер спорта по самбо, двукратная чемпионка и неоднократный призер чемпионата России, чемпионка и неоднократный призер чемпионата Европы в категории 80 кг.

Закончила Российский университет дружбы народов, сейчас тренируется в спортивной школе «Самбо 70» и ведет группу девочек 1−2 года обучения.

— В детстве я недолго играла на флейте, но с музыкой у меня не сложилось. Спортом начала заниматься в 11 лет. Подружилась с одноклассницей, дочкой тренера по борьбе, и она позвала меня в секцию. Сначала я только смотрела, потом решила попробовать. И вот уже больше 20 лет я в одном зале с одним тренером.

Ты сразу выбрала сумо? — Н.Х.

— Я месяца 3 ходила на карате, пробовала свои силы, но, возможно, ударная техника — это не мое. Потом пошла на секцию дзюдо и самбо, а уже потом пришла в сумо.

Ты до сих пор тренируешься и по дзюдо, и самбо? — Н.Х.

Дзюдо и самбо я не забросила, но сейчас все силы отдаю сумо. Когда есть тренировки по самбо, я прихожу и тренируюсь с девочками, которые еще в школе учатся, в 9−11 классе.

Ты работаешь как тренер? — Н.Х.

У меня есть группа маленьких детей, 1−2-й год обучения. Мы занимаемся акробатикой, навыками бросков. В этом возрасте важнее всего понять, нравится ли борьба в принципе или нет.

Почему ты остановила свой выбор на сумо? — Н.Х.

— Мне нравится, что у нас очень простые правила. Судья только объявляет победителя, не может наказать или присудить победу только за активность. Мне нравится, что сумо очень древний вид спорта.

Есть ли в сумо разрешенные приемы, которые тебе не нравятся? Я знаю, многие не любят цупари? — Н.Х.

— Ну конечно, цупари вряд ли кому-то нравится, но ты должен быть к этому готов. В нашей школе есть одна девочка, она всегда сначала делает цупари.

В чем разница между женской борьбой и мужской? — Н.Х.

— Женская борьба отличается от мужской не только в сумо, но и в дзюдо, и в самбо. Специфика борьбы разная. В сумо мужчины больше борются на скорость, они редко продолжительное время стоят в захвате. У женщин это захват, бросок через бедро. В тяжелых весовых категориях борьба прямолинейная, а в легких весах спортсмены бывают очень изворотливые. Гибкость очень важна в сумо, но у меня с этим проблема.

Ты очень много тренируешься, как ты находишь время для хобби и встреч с друзьями? — Н.Х.

— Ну, у меня есть один выходной — воскресенье — и есть время между тренировками.

От чего тебе пришлось отказаться ради спорта? — Н.Х.

— Мне повезло, я занимаюсь делом, которое мне реально нравится. Конечно, есть интересы помимо спорта. Хочу заняться фотографией, научиться играть на гитаре, но пока на это нет времени. Еще очень хочется путешествовать. Но я не отказываюсь от своих желаний и понимаю, что всегда смогу заняться ими позже.

Какие качества ты больше всего ценишь в людях? — Н.Х.

— Я очень ценю юмор. Если человек не может посмеяться над собой, над какой-либо ситуацией, слишком серьезно всё воспринимает, то, наверное, мы не сможем общаться. Естественно, я ценю честность. Лучше я буду знать всё как есть, чем от меня будут скрывать что-то. Мне нравятся увлеченные разносторонние люди.

Друзья и родители приходят к тебе на соревнования? — Н.Х.

— Да приходят, но для мамы это очень тяжело. Папа с братом всегда смотрят прямые трансляции. Когда к нам приезжала японская сборная, я, к сожалению, не боролась, но мы все вместе ходили смотреть. Мой папа так болел, как не болел даже за футбол.

Приходилось ли тебе сталкиваться с удивлением или непониманием незнакомых людей, когда они узнают, что ты занимаешься сумо? — Н.Х.

— Конечно. Ну ладно я, у нас есть девочки, которые выступают в весовой категории до 55 кг. Им вообще никто не верит. Все привыкли воспринимать сумоистов как больших мужчин.

Профессиональное и любительское сумо для тебя разные или это — один вид спорта? — Н.Х.

— Для меня вся борьба — это, по сути, один вид спорта. Конечно, везде разные правила, разная специфика. У нас идет постоянный толчок и ответ на него, в самбо этого нет. Мне всё интересно, и я бы попробовала себя и в вольной борьбе.

Всё же, какая разница между профессиональным и любительским сумо? — Н.Х.

— Во-первых, там нет женщин. Это большой минус для них. Женская борьба — это красота. Мне кажется, у них нет задачи развивать сумо как вид спорта. Они смотрят на него уже тысячи лет, и оно никуда не исчезнет. Для развития сумо, особенно если оно станет олимпийским видом спорта, женская борьба необходима. В традиционном сумо нет разделения по весам, конечно, там своя специфика, свои секретики. Но смысл один — выведение из равновесия. Профессиональное сумо заточено на выталкивание. В любительское сумо приходят люди из других видов борьбы, и они привносят свои умения. В любительском сумо больше бросков.

Тебе приходится бороться с подругами. Как перестать видеть в сопернице подругу? — Н.Х.

— Конечно, сначала это тяжело, особенно в детстве, но со временем ты понимаешь, что твоя победа не сделает тебя плохим другом. Ты занимаешься, чтобы достичь результата, отдаешь свои силы, время, а если будешь думать, как бы не обидеть подружку, то ничего не получится.

Когда ты борешься с соперницей, которая легче тебя и менее опытная. Как не расслабиться? — Н.Х.

— Во-первых, мы все друг друга знаем. Если соперница маленькая и неопытная, я не буду включать всю свою силу и мощь, буду стараться всё сделать аккуратно, чтобы ее не травмировать. Но надо себя контролировать, иначе можно и проиграть.

А если тебе приходится бороться с соперницами намного больше и тяжелее тебя? — Н.Х.

— Это страшно. Нет, я не боюсь выходить бороться, боюсь травмироваться. Я прекрасно понимаю, что соперница не обязана о тебе думать. Но пока проблем не было, всё обходилось.

Какие задачи ты ставишь перед собой в таком бою? — Н.Х.

— Сумо — это такая лотерея. Может выиграть любой. Я пробую разные варианты и пытаюсь что-то сделать. Мне случалось выигрывать у девочек, которые больше меня, конечно, не у таких больших, как Аня Полякова. Это хороший опыт.

Какие у тебя планы на будущее? — Н.Х.

— Мне бы хотелось выиграть и чемпионат мира, и всемирные игры. Я, конечно, понимаю, что я не вечная и молодые уже достаточно сильные. К сожалению, в этом году я не смогла отобраться на чемпионат Европы, но я набираю очки на других соревнованиях. Мне бы очень хотелось получить звание заслуженного мастера спорта, но это не основная задача.

После завершения спортивной карьеры я бы хотела развивать сумо. Хочется именно маленьких детей в сумо вводить. К сожалению, родителям сложно объяснить, что сумо — это не борьба двух больших мужчин. Это красивый вид спорта, ничуть не хуже, чем дзюдо или самбо. Никто не заставит специально набирать вес. Хочется из маленького спортсмена вырастить чемпиона, мастера спорта. Так что пока я вижу себя в спорте, хотя у меня много увлечений.

Как ты нашла свой оптимальный вес? — Н.Х.

— Я думаю, у девочек к 14−15 годам уже устанавливается вес. Я по дзюдо боролась 78 всегда, в сумо начала бороться в 80 кг. Я всегда была крупным ребенком.

Не хочешь ли ты попробовать бороться в другой весовой категории? — Н.Х.

— Сейчас категория до 73 кг стала мировой. Так что появились новые возможности.

А перейти в более тяжелую весовую категорию не хочешь? — Н.Х.

— До 95 кг не мировая категория, дальше идет свыше 95 кг. Наесть-то я, наверное, смогу, но, скорее всего, не смогу также хорошо бороться. В этой категории рост нужен.

Как ты настраиваешься перед соревнованиями? — Н.Х.

— Для меня важно знать, что я готова, что я качественно тренировалась, хорошо размялась, что у меня ничего не болит, что я хорошо поспала, поела. Если всё так, то больше ничего не надо, я готова. Кому-то надо 10 встреч провести, кому-то надо неподвижно сидеть. В спорте это называется вхождение в боевое состояние.

Ты бываешь недовольна собой? — Н.Х.

— Я часто недовольна собой. Даже стоя на пьедестале почета, я думаю, что могла выиграть более красиво или более быстро. Ну или вообще выиграть, если я проиграла. Не зря же говорят, что проигрыш учит больше, чем выигрыш.

Есть ли у тебя талисманы или суеверия? — Н.Х.

— Нет, материальных талисманов у меня нет. У меня есть я, мое трико, мое маваси и моя уверенность в себе, и, конечно, мой тренер и люди, которые меня поддерживают, которые в меня верят.

Любишь ли ты шоппинг? — Н.Х.

— Раньше очень любила, сейчас подостыла. Ну конечно, как и любая женщина, слежу за своим маникюром, педикюром и не забываю регулярно косметические процедуры делать. Без фанатизма. Для меня лучшая спа-процедура, это баня. Попаришься, нанесешь масочки, и уже можно до следующей недели тренироваться.

В каких странах ты побывала и где тебе понравилось больше всего? — Н.Х.

— Мои друзья, не связанные со спортом, завидуют тому, что я езжу на соревнования в разные страны. А получается, что мы, кроме спортзала, часто ничего не видим. Приезжаешь, взвешиваешься, соревнуешься и вечером или утром на следующий день уже домой. Иногда бывают очень хорошие поездки. Будапешт — очень красивый город. Мне очень понравилось в Грузии. Доброжелательные люди, вкусная еда.

Есть ли у тебя мечта? — Н.Х.

— Я — очень конкретный человек, если чего-то хочу, то иду в этом направлении. Конечно, я мечтаю о чем-то общечеловеческом, чтобы было меньше бездомных животных. Хотелось бы побольше путешествовать. Посмотреть, как люди живут в разных странах, окунуться в культуру. Сейчас все мои мечты связаны со спортом. Мне бы хотелось вырастить своего чемпиона. Можно даже не обязательно чемпиона, хорошего человека. Чтобы не забывал ни про школу, ни про меня, занимался спортом. Это очень важно, Если не будет здоровья, то ты не сможешь нормально работать. Нужно поддерживать себя в форме.

Анна Полякова, 38 лет, заслуженный мастер спорта. Самая титулованная спортсменка в мире, многократный победитель чемпионатов России, Европы и мира в абсолютной категории и категории «свыше 95 кг».

Анна живет в Ижевске, закончила Удмуртский государственный университет, педагогический факультет физической культуры и спорта, тренируется в Воткинске

— С самого раннего детства я мечтала заниматься танцами, но мама, тренер по гимнастике, решила, что мне лучше заниматься спортом. Всё детство я провела у мамы в гимнастическом зале, а в 6 лет меня отдали в волейбол, и до 13 лет я занималась волейболом, потом ушла в гандбол.

Почему ты решила сменить вид спорта? — Н.Х.

— Мама рулила моей спортивной карьерой. Волейбол на тот момент в нашем городе был неперспективный, а команда гандбола выступала в суперлиге. Так что я ушла в гандбол. Мы стабильно ездили выступать, хоть и были в хвосте турнирной таблицы. У меня были сложные взаимоотношения с тренером, и на третьем курсе и я решила завязать со спортом и пойти работать. Устроилась работать в детский сад тренером по физкультуре, но сидеть на одном месте после стольких лет соревнований и разъездов для меня было тяжело. Хотелось движухи. Мама узнала, что у нас есть новый вид спорта — борьба сумо. Она пообщалась с тренером, и мне назначили встречу. Мы приехали в Воткинск к Ряднову Сергею Александровичу, и я начала тренироваться.

У меня был стимул доказать, что я что-то могу, могу достичь высоких результатов в спорте. Я поставила себе цель — получить звание «мастер спорта», потом «мастер спорта международного класса», и в 2007 году я получила звание «заслуженного мастера спорта». Я очень благодарна маме, что она связала меня со спортом. У многих мои сверстников начались проблемы с алкоголем или наркотиками, и для некоторых из них всё закончилось трагично. Спорт помог мне не ввязываться в плохие компании и иметь цель в жизни.

Как обычные люди реагируют, когда узнают, что ты занимаешься борьбой сумо, не считают ли это «неженским» видом спорта? — Н.Х.

— Одно время про сумо много говорили, и до сих про люди с интересом относятся, иногда даже на улице узнают. Многие улыбаются, особенно когда речь заходит о маваси. Сказать про «неженский» спорт, мне кажется, могут только закомплексованные мужчины.

Благодаря соревнованиям ты очень много путешествуешь. Что запомнилось больше всего? — Н.Х.

— У меня уже все города перепутались. Недавно мы были в Японии. Мне очень понравилось, там всё так необычно. Жить бы, наверное, я там не смогла, но побывать там еще несколько раз мне бы очень хотелось.

Как в Японии относятся к любительскому сумо, да еще и в исполнении иностранцев? — Н.Х.

— Хорошо. Мы выступали на площадке в парке, и приходило много зрителей, в том числе много бабушек и дедушек. Приходили и профессиональные сумотори. Им нельзя участвовать в турнирах любителей, так что они просто смотрят. Народ их очень любит, все хотят с ними сфотографироваться.

Какие традиции прижились в любительском сумо? — Н.Х.

— Для нас это просто спорт. В любительском сумо сохранились правила ведения борьбы, размер и форма площадки, которая называется дохё, конечно, пояс борцов сумо, маваси. Пожалуй и всё.

Не секрет, что для профессионального сумотори очень важно набрать вес. В Японии готовят специальное блюдо Тянконабэ. Это что-то типа супа из курицы, рыбы, тофу и овощей. По традиции туда не кладут говядину или свинину, так как рикиси всегда должны стоять на двух ногах как курица. Есть ли у вас специальный комплекс питания и тренировок? — Н.Х.

— Нет, у нас такого нет, мы же не профессионалы. Вот в Москве есть такой тренер, сам в прошлом успешный боец, Игорь Игоревич Куренной, говорят, он очень любит готовить это блюдо. У нас, в любительском сумо, есть различные весовые категории, так что нам иногда приходится и сбрасывать вес. Конечно, иногда надо и набирать, если хочешь перейти в следующую весовую категорию, но чаще сбрасывать. Очень важен баланс веса и маневренности. Я по себе знаю, что в меньшем весе удобнее двигаться, можно быть более резкой. В сумо нет права на ошибку. Ты не можешь перебороться, раз и всё, ты или проиграл, или выиграл. Важно не только мастерство, но и удача.

Нет ли у профессионалов снисходительного отношения к любителям? — Н.Х.

— Нет, они очень дружелюбны. Нам помогали и даже провели несколько тренировок.

Есть ли у тебя интересы помимо сумо? — Н.Х.

— Я очень люблю своих друзей. Мы часто выезжаем на природу, очень люблю рыбачить. Обожаю ходить в кино, мне очень нравятся ужастики.

Изменило ли сумо ваш характер? — Н.Х.

— Да, я считаю, что стала терпимее и спокойнее относиться к негативным ситуациям. Научилась обходить «острые углы» и не впадать в панику. Сумо учит концентрироваться и уметь мгновенно принимать решения. Все идеи ведения боя приходят спонтанно. В сумо невозможно предугадать, как поведет себя соперник, поэтому домашние заготовки не помогают. Еще, в отличие от других видов борьбы, в сумо нет агрессии. Это очень пластичный и динамичный вид спорта.

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