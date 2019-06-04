Лопетеги стал главным тренером «Севильи»

Севилья, Испания, , 14:15 — REGNUM Новым главным тренером «Севильи» стал бывший наставник мадридского «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что контракт с испанским специалистом подписан на три года. Лопетеги сменил на этой должности Хоакина Капарроса, под руководством которого «Севилья» в завершившемся сезоне заняла шестое место в чемпионате Испании.

Напомним, Лопетеги был главным тренером сборной Испании, однако был уволен за один день до чемпионата мира по футболу — 2018. Причиной стали его переговоры с «Реалом».

Лопетеги возглавлял мадридский клуб с июля по октябрь 2018 года.

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