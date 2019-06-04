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Лопетеги стал главным тренером «Севильи»

Спорт

Контракт подписан на три года

Севилья, Испания, 4 июня 2019, 14:15 — REGNUM  Новым главным тренером «Севильи» стал бывший наставник мадридского «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что контракт с испанским специалистом подписан на три года. Лопетеги сменил на этой должности Хоакина Капарроса, под руководством которого «Севилья» в завершившемся сезоне заняла шестое место в чемпионате Испании.

Напомним, Лопетеги был главным тренером сборной Испании, однако был уволен за один день до чемпионата мира по футболу — 2018. Причиной стали его переговоры с «Реалом».

Лопетеги возглавлял мадридский клуб с июля по октябрь 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Лопетеги потребовал от «Реала» €28 млн за расторжение контракта

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