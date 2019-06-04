«Торпедо» объявило об отставке главного тренера Колыванова

Москва, , 13:47 — REGNUM Московское «Торпедо» объявило об отставке главного тренера команды Игоря Колыванова. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что сотрудничество прекращено в связи с истечением срока контракта тренера.

«Мы выражаем огромную благодарность Игорю Владимировичу за проделанную работу и существенный вклад в решение задачи на сезон», — говорится в сообщении.

Напомним, Колыванов возглавлял «Торпедо» с лета 2017 года. По итогам сезона 2018/19 «Торпедо» вышло из второго дивизиона в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Торпедо» может стать Сергей Игнашевич.

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