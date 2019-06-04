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Дмитрий Черышев продолжит тренировать «Нижний Новгород»

Спорт

На сезон 2019/20 перед «Нижним Новгородом» поставлена цель выйти в премьер-лигу

Нижний Новгород, 4 июня 2019, 13:16 — REGNUM  Главным тренером футбольного клуба «Нижний Новгород» останется Дмитрий Черышев. Об этом 4 июня заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщает «Р-спорт».

"Дмитрий Черышев остается в команде, у нас общие планы по развитию нижегородского футбола. В ближайшее время будем детально обсуждать подготовку к новому сезону», — сказал Никитин.

Он добавил, что на сезон 2019/20 перед «Нижним Новгородом» поставлена цель выйти в премьер-лигу.

Напомним, Дмитрий Черышев стал главным тренером «Нижнего Новгорода» в июле 2018 года. Под его руководством команда заняла четвёртое место в ФНЛ. В стыковых матчах «Нижний Новгород» проиграл самарским «Крыльям Советов» и не смог пробиться в премьер-лигу.

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