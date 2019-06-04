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УНИКС продлил контракт с главным тренером Прифтисом

Спорт

Новое соглашение с тренером подписано по схеме «1+1»

Казань, 4 июня 2019, 13:09 — REGNUM  Казанский УНИКС подписал новый контракт с главным тренером Димитрисом Прифтисом. Об этом 4 июня сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что новое соглашение с тренером подписано по схеме «1+1» — на один год с возможностью продления ещё на сезон.

Напомним, Прифтис является главным тренером казанского клуба с 2017 года. В сезоне 2018/19 УНИКС занял второе место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. В плей-офф команда дошла до полуфинала, в котором проиграла «Химкам».

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