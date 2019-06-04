Хачанов впервые в карьере войдёт в топ-10 рейтинга АТР

Париж, , 12:38 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьере войдёт в первую десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщается на сайте организации.

Хачанов вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Тем самым, он гарантированно займёт как минимум девятое место в списке лучших теннисистов мира.

Добавим, что Хачанов станет седьмым представителем России в топ-10. Ранее в первой десятке находились такие теннисисты как Евгений Кафельников и Марат Сафин, которые возглавляли рейтинг, а также Николай Давыденко (3-е место), Михаил Южный (8), Андрей Чесноков (9), Александр Метревели (9).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хачанов одержал победу над Хуаном Мартином Дель Потро в четвёртом круге Roland Garros со счётом 7:5, 6:3, 3:6, 6:3.

Читайте ранее в этом сюжете: Хачанов обыграл Дель Потро и вышел в четвертьфинал Roland Garros