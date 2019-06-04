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Защитник «Тоттенхэма» Триппьер может перейти в «Ювентус»

Спорт

«Ювентус» заинтересован в переходе Триппьера

Лондон, 4 июня 2019, 12:22 — REGNUM  Защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер может перейти в «Ювентус». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, «Ювентус» заинтересован в переходе Триппьера, который должен стать заменой Жоау Канселу.

Напомним, в 2017 году Триппьер стал основным правым защитником «Тоттенхэма» после перехода Кайла Уокера в «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Триппьер сыграл в 27 матчах, в которых забил один гол и отдал четыре голевые передачи. Кроме того, он дошёл до финала Лиги чемпионов, в котором его команда проиграла «Ливерпулю» (0:2).

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