Модрич признан лучшим игроком сезона в Хорватии

Загреб, , 12:14 — REGNUM Лучшим игроком Хорватии в сезоне 2018/19 признан полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич. Об этом сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.

Модрич получил награду, которая стала для него седьмой в карьере.

В сезоне 2018/19 «Реал» занял третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, а также выбыл из Лиги чемпионов в 1/8 финала. Сборная Хорватии вылетела из высшей лиги в Лиге наций.

Напомним, по итогам 2018 года Модрич был признан лучшим футболистом мира и получил «Золотой мяч». В составе «Реала» он выиграл Лигу чемпионов, а составе сборной Хорватии стал вице-чемпионом мира.

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