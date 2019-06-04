Газинский не сыграет за сборную России против Сан-Марино и Кипра

Москва, , 11:49 — REGNUM Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский не сыграет за сборную России в матчах против Сан-Марино и Кипра. Об этом сообщается на странице команды в Twitter.

«Травма не позволит Юрию Газинскому принять участие в ближайших матчах с Сан-Марино и Кипром», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дальнейшее лечение Газинский будет проходить в расположении «Краснодара».

Напомним, Газинский получил травму плеча в товарищеском матче с «Чертаново» (6:0). Медицинское обследование выявило у него повреждение вращательной манжеты плеча.

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