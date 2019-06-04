«Рапид» не захотел выкупать полузащитника «Краснодара» Ивана

Краснодар, , 11:38 — REGNUM Румынский полузащитник Андрей Иван вернётся в «Краснодар». Об этом сообщает Telekomsport.

Иван, права на которого принадлежат «Краснодару», вернётся в российский клуб после аренды в венский «Рапид».

Отмечается, что австрийский клуб имел право приоритетного выкупа футболиста и мог это сделать за €750 тыс. Но в клубе не стали активировать этот пункт.

Добавим, что контракт 22-летнего полузащитника с «Краснодаром» рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне он сыграл 22 матча в австрийской Бундеслиге и забил один гол.

Читайте также: «Спартак» планирует купить лучшего бомбардира чемпионата Чехии