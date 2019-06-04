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Платини назвал Мбаппе наследником Месси и Роналду

Спорт

По мнению Платини, Мбаппе является лучшим игроком нынешнего французского поколения

Париж, 4 июня 2019, 11:31 — REGNUM  Бывший президент УЕФА Мишель Платини назвал нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе возможным наследником Месси и Роналду. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По мнению Платини, Мбаппе является лучшим игроком нынешнего французского поколения.

«Он напоминает мне бразильца Роналдо своей мощью, скоростью и способностью забивать голы. У него есть всё, чтобы добиться успеха, и он ещё молод», — сказал Платини.

Также он поделился мнением о борьбе за «Золотой мяч» в нынешнем году. По его словам, фаворитом в борьбе за награду является Лионель Месси.

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