«Барселона» представила «клетчатую» форму на сезон 2019/20

Барселона, Испания, , 11:08 — REGNUM «Барселона» представила новую домашнюю форму на сезон 2019/20. Об этом сообщается на сайте клуба.

Форма выполнена в традиционных для клуба цветах — синем и гранатовом. Однако вместо классических полос на футболке присутствуют квадраты.

https://twitter.com/FCBarcelona/status/1135592249952210944

Кроме того, на воротнике сделаны вставки жёлтого и красного цвета — по цветам флага Каталонии.

Напомним, в сезоне 2018/19 «Барселона» стал чемпионом Испании и дошла до полуфинала Лиги чемпионов, в котором проиграла «Ливерпулю».

Читайте также: Президент «Барселоны» опроверг информацию об увольнении Вальверде