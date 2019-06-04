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«Барселона» представила «клетчатую» форму на сезон 2019/20

Спорт

Вместо классических полос на футболке присутствуют квадраты

Барселона, Испания, 4 июня 2019, 11:08 — REGNUM  «Барселона» представила новую домашнюю форму на сезон 2019/20. Об этом сообщается на сайте клуба.

Форма выполнена в традиционных для клуба цветах — синем и гранатовом. Однако вместо классических полос на футболке присутствуют квадраты.

https://twitter.com/FCBarcelona/status/1135592249952210944

Кроме того, на воротнике сделаны вставки жёлтого и красного цвета — по цветам флага Каталонии.

Напомним, в сезоне 2018/19 «Барселона» стал чемпионом Испании и дошла до полуфинала Лиги чемпионов, в котором проиграла «Ливерпулю».

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