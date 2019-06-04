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«Зенит» вошёл в топ-20 клубного рейтинга УЕФА

Спорт

«Зенит» занял 19-е место в рейтинге

Ньон, Швейцария, 4 июня 2019, 10:53 — REGNUM  Санкт-петербургский «Зенит» вошёл в первую двадцатку клубного рейтинга УЕФА по итогам сезона 2018/19. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

«Зенит» набрал в рейтинге 72 очка и занял 19-е место. Из других российских клубов ЦСКА занял 32-е место (48 очков), «Краснодар» расположился на 43-м месте (34,5), «Локомотив» — на 54-м (28,5), «Спартак» — на 89-м (16), «Динамо» — на 91-м (16).

Лидером рейтинга остается мадридский «Реал», у которого 146 очков. Второе место заняла «Барселона» (138), третье — «Бавария» (128). Также в первую десятку вошли «Атлетико», «Ювентус», «Манчестер Сити», «Севилья», ПСЖ, «Арсенал» и «Порту».

Победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» поднялся на 11-е место в рейтинге.

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