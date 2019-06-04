Лучший бомбардир «Анжи» перейдёт в «Ахмат»

Махачкала, , 10:30 — REGNUM Нападающий махачкалинского «Анжи» Андрес Понсе станет игроком грозненского «Ахмата». Об этом сообщает «Чемпионат».

В сезоне 20 181/19 Понсе сыграл в составе «Анжи» 27 матчей, в которых забил пять голов, став лучшим бомбардиром команды.

Напомним, по итогам сезона «Анжи» вылетел из премьер-лиги. Команда заняла 15-е место, набрав 30 очков в 21 матче. Кроме того, есть вероятность, что клуб может прекратить существование из-за финансовых проблем.

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