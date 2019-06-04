Футболистов «Вальядолида» обвинили в сдаче матча с «Валенсией» за деньги

Вальядолид, Испания, , 09:58 — REGNUM Футболисты испанского «Вальядолида» подозреваются в участии в договорном матче. Об этом сообщает El Mundo.

По информации издания, в 38-м туре чемпионата Испании против «Валенсии» семь игроков «Вальядолида» специально сдали матч, получив за это деньги. Причём целью подкупа футболистов было получение выигрыша на ставках.

Отмечается, что в числе задержанных оказались как ныне играющие, так и бывшие футболисты. Среди них предполагаемый лидер организации, бывший игрок мадридского «Реала» Рауль Браво, а также Самуэль Саис Алонсо, Иньиго Лопес Монтанья, Карлос Аранда и Борха Фернандес.

Напомним, «Вальядолид» проиграл в заключительном туре Примеры «Валенсии» со счётом 0:2. «Валенсия» заняла четвёртое место и завоевала путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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