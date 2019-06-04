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Житель Великого Новгорода стал бронзовым призёром Европы по джиу-джитсу

Спорт

Соревнования прошли в Румынии

Бухарест, 4 июня 2019, 09:46 — REGNUM  Спортсмен Центра спортивной подготовки Новгородской области Антон Фёдоров стал бронзовым призером чемпионата Европы по джиу-джитсу, которые завершились 3 июня в Бухаресте (Румыния). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства спорта и молодёжной политике, новгородец выступал в весовой категории 77 кг.

Спортсмен одержал победу в четырёх схватках из пяти.

Чемпионский титул в результате соревнований получил спортсмен из Израиля Нимрод Рейдер, серебро — у Хоратиу Балинта из Румынии.

Отметим, что Федоров — неоднократный призёр всероссийских соревнований по джиу-джитсу, в 2013 году он получил серебро на международном турнире.

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