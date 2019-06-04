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«Ювентус» начал переговоры по трансферу Погба

Спорт

«Ювентус» ведёт переговоры с Мино Райолой и «Манчестер Юнайтед»

«Ювентус» начал переговоры по трансферу Погба
Светлана Бекетова
Поль Погба

Турин, Италия, 4 июня 2019, 09:34 — REGNUM  Туринский «Ювентус» начал переговоры по трансферу полузащитника Поля Погба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

Руководство клуба ведёт переговоры с агентом игрока Мино Райолой, а также «Манчестер Юнайтед», которому принадлежат права на футболиста. Отмечается, что «Ювентус» хочет вернуть Погба.

Напомним, летом 2016 года Погба перешёл из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за €105 млн. В сезоне 2018/19 он сыграл 35 матчей в Английской премьер-лиге, в которых забил 13 голов и отдал девять результативных передач.

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