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«Салават Юлаев» подписал контракт с нападающим Сошниковым

Спорт

Сошников перешёл из «Сент-Луис Блюз»

Уфа, 4 июня 2019, 09:27 — REGNUM  Уфимский «Салават Юлаев» подписал контракт с нападающим Никитой Сошниковым. Об этом сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Отмечается, что контракт подписан на два года. Сошников стал игроком уфимского клуба в результате обмена со СКА. Вместо него в петербургский клуб отправился форвард Владимир Ткачёв.

Добавим, что с 2013 по 2015 год Сошников играл за подмосковный «Атлант». После расформирования команды права на него перешли к СКА.

С 2016 года Сошников выступал в НХЛ за «Торонто Мейпл Лифс», а в феврале 2018 года был обменян в «Сент-Луис Блюз».

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