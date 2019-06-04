«Салават Юлаев» подписал контракт с нападающим Сошниковым

Уфа, , 09:27 — REGNUM Уфимский «Салават Юлаев» подписал контракт с нападающим Никитой Сошниковым. Об этом сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Отмечается, что контракт подписан на два года. Сошников стал игроком уфимского клуба в результате обмена со СКА. Вместо него в петербургский клуб отправился форвард Владимир Ткачёв.

Добавим, что с 2013 по 2015 год Сошников играл за подмосковный «Атлант». После расформирования команды права на него перешли к СКА.

С 2016 года Сошников выступал в НХЛ за «Торонто Мейпл Лифс», а в феврале 2018 года был обменян в «Сент-Луис Блюз».

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