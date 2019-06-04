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Фернандеш может перейти из «Локомотива» в «Парму»

Спорт

«Парма» рассматривает возможность приглашения Фернандеша

Москва, 4 июня 2019, 09:21 — REGNUM  Полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш может стать игроком итальянской «Пармы». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что «Парма» рассматривает возможность приглашения Фернандеша после истечения его контракта с «Локомотивом», который рассчитан до конца июня 2019 года.

Напомним, Фернандеш играет за «Локомотив» с 2014 года. В составе «железнодорожников» он стал чемпионом России и дважды выигрывал Кубок России.

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