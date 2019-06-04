Шарапова сообщила, когда сможет вернуться на корт после травмы

Москва, , 08:55 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова может выйти на корт на травяном турнире в испанской Мальорке. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Ранее 32-летняя теннисистка восстанавливалась после травмы плеча. Она получила повреждение в феврале на турнире в Санкт-Петербурге. После чего полностью пропустила грунтовый сезон, не сумев выступить на Roland Garros.

Отметим, что турнир в Мальорке пройдёт с 17 по 23 июня.

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