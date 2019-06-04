Вторник, 4 Июня 2019 года
08:23:09 МСК

Халеп разгромила Свёнтек в четвёртом круге Roland Garros

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:0

Париж, 4 июня 2019, 08:22 — REGNUM  Румынская теннисистка Симона Халеп одержала победу над представительницей Польши Игой Свёнтек в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 45 минут, завершилась со счётом 6:1, 6:0.

Халеп реализовала семь брейк-пойнтов. На счету её соперницы одна ошибка на подаче и один брейк.

В четвертьфинале турнира Халеп сыграет с американской теннисисткой Амандой Анисимовой.

Читайте также: Барти вышла в четвертьфинал Roland Garros и сыграет с Кис

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить