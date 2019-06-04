Халеп разгромила Свёнтек в четвёртом круге Roland Garros

Париж, , 08:22 — REGNUM Румынская теннисистка Симона Халеп одержала победу над представительницей Польши Игой Свёнтек в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 45 минут, завершилась со счётом 6:1, 6:0.

Халеп реализовала семь брейк-пойнтов. На счету её соперницы одна ошибка на подаче и один брейк.

В четвертьфинале турнира Халеп сыграет с американской теннисисткой Амандой Анисимовой.

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