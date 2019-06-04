Сборная России разгромила «Чертаново» в товарищеском матче

Москва, , 08:03 — REGNUM Сборная России по футболу одержала разгромную победу над клубом «Чертаново» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 6:0.

Матч прошёл в Новогорске в рамках подготовки сборной к играм отборочного цикла чемпионата Европы — 2020.

В составе сборной России голы забили Артём Дзюба, Антон Миранчук, Александр Головин, Фёдор Смолов, Фёдор Чалов и Резиуан Мирзов. На 24-й минуте нападающий «Чертаново» Владислав Сарвели не смог реализовать пенальти.

Отметим, что во время матча полузащитник сборной России Юрий Газинский получил травму левого плечевого сустава.

Напомним, 8 июня сборная России сыграет Саранске с командой Сан-Марино, а 11 июня в Нижнем Новгороде встретится со сборной Кипра.

Читайте также: В Саранске и Нижнем Новгороде ожидается аншлаг на матчах сборной России