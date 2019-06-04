Вторник, 4 Июня 2019 года
08:05:41 МСК

Сборная России разгромила «Чертаново» в товарищеском матче

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:0

Москва, 4 июня 2019, 08:03 — REGNUM  Сборная России по футболу одержала разгромную победу над клубом «Чертаново» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 6:0.

Матч прошёл в Новогорске в рамках подготовки сборной к играм отборочного цикла чемпионата Европы — 2020.

В составе сборной России голы забили Артём Дзюба, Антон Миранчук, Александр Головин, Фёдор Смолов, Фёдор Чалов и Резиуан Мирзов. На 24-й минуте нападающий «Чертаново» Владислав Сарвели не смог реализовать пенальти.

Отметим, что во время матча полузащитник сборной России Юрий Газинский получил травму левого плечевого сустава.

Напомним, 8 июня сборная России сыграет Саранске с командой Сан-Марино, а 11 июня в Нижнем Новгороде встретится со сборной Кипра.

Читайте также: В Саранске и Нижнем Новгороде ожидается аншлаг на матчах сборной России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить