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Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» сравнять счёт в серии с «Бостоном»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:2

Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» сравнять счёт в серии с «Бостоном»
Иллюстрация: Goodfon.ru
Хоккейная шайба

Сент-Луис, США, 4 июня 2019, 07:42 — REGNUM  «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Бостон Брюинз» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Сент-Луиса» дубль оформил нападающий Райан О’Райлли, еще по шайбе забросили Владимир Тарасенко и Брэйден Шенн.

В составе «Бостона» точными бросками отметились Чарли Койл и Брэндон Карло.

Таким образом, «Сент-Луис» сравнял счёт в серии — 2:2. Следующий матч команды проведут 7 июня.

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0).

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