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В Калининграде собираются построить Российскую баскетбольную академию

Спорт

Вопрос обсудили на встрече с главой Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко

Калининград, 3 июня 2019, 17:27 — REGNUM  В Калининграде рассматривается возможность строительства Российской баскетбольной академии. Этот вопрос сегодня, 3 июня, обсуждался на встрече главы Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко и губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Спасибо большое за то, что рассматриваете нашу идею с баскетбольной академией, которая для нас жизненно необходима. У нас фактически 30 команд, и нам нужно место, где тренироваться постоянно. Калининград мы рассматриваем как некий «хаб», где вокруг есть соседи, играющие в баскетбол. Есть возможность лучшие кадры из Литвы, Германии и вообще со всей Европы привозить и готовить своих», — сказал Кириленко.

Губернатор Алиханов, в свою очередь, отметил, что баскетбол в Калининградской области является одним из самых популярных видов спорта. Им занимается около 15 тыс. человек, при этом в физкультурно-спортивных организациях открыты 18 отделений по баскетболу.

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Баскетбол
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