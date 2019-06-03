В Калининграде собираются построить Российскую баскетбольную академию

Калининград, , 17:27 — REGNUM В Калининграде рассматривается возможность строительства Российской баскетбольной академии. Этот вопрос сегодня, 3 июня, обсуждался на встрече главы Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко и губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Спасибо большое за то, что рассматриваете нашу идею с баскетбольной академией, которая для нас жизненно необходима. У нас фактически 30 команд, и нам нужно место, где тренироваться постоянно. Калининград мы рассматриваем как некий «хаб», где вокруг есть соседи, играющие в баскетбол. Есть возможность лучшие кадры из Литвы, Германии и вообще со всей Европы привозить и готовить своих», — сказал Кириленко.

Губернатор Алиханов, в свою очередь, отметил, что баскетбол в Калининградской области является одним из самых популярных видов спорта. Им занимается около 15 тыс. человек, при этом в физкультурно-спортивных организациях открыты 18 отделений по баскетболу.