Роман Ерёменко стал лучшим игроком ФК «Ростов» по итогам сезона

Ростов-на-Дону, , 16:36 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» подвёл итоги сезона 2018/19 и раздал награды отличившимся. Лучших игроков выбирали болельщики на официальном сайте жёлто-синих, сообщает ИА REGNUM.

Так, лучшим игроком сезона стал Роман Ерёменко. Полузащитник перешёл в «Ростов» в январе 2019 года. До этого с августа 2018 года он играл за столичный «Спартак». Хавбек выступал ранее за итальянские клубы «Удинезе» и «Сиену», киевский «Динамо», казанский «Рубин» и столичный ЦСКА. В 2014 году в составе «армейцев» забил 19 мячей.

Кроме того, награды по итогам сезона получили вратарь Сергей Песьяков, нападающие Алексей Ионов и Элдор Шомуродов.

«Самым полезным игроком сезона» стал Александр Гацкан, который провёл более 300 игр в составе «Ростова».

ИА REGNUM напоминает, что на прошлой неделе президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц опроверг появившиеся слухи о возможном возвращении Курбана Бердыева. По его словам, Валерий Карпин останется главным тренером «Ростова», несмотря на то, что у него есть предложения из Испании.

Читайте ранее в этом сюжете: «У Карпина ДНК – ФК «Ростов»: президент клуба опроверг возвращение Бердыева