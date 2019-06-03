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Джокович вышел в четвертьфинал Roland Garros

Спорт

Джокович обыграл Штруффа со счётом 6:3, 6:2, 6:2

Париж, 3 июня 2019, 15:54 — REGNUM  Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 1 час 36 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

Джокович шесть раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, три ошибки на подаче и ни одного брейка.

В четвертьфинале турнира Джокович с победителем матча между итальянским теннисистом Фабио Фоньини и представителем Германии Александром Зверевым.

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