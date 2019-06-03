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В Саранске и Нижнем Новгороде ожидается аншлаг на матчах сборной России

Спорт

Стадионы будут полностью заполнены

Москва, 3 июня 2019, 15:49 — REGNUM  Матчи сборной России по футболу против команд Сан-Марино и Кипра пройдут при аншлаге. Об этом 3 июня заявил руководитель коммерческого департамента Российского футбольного союза (РФС) Владимир Карпович, сообщает ТАСС.

«В продаже осталось по 2−3 тыс. билетов на матч. Мы можем вести речь о полной заполняемости стадионов на ближайшие матчи сборной России», — сказал Карпович.

Он добавил, что информация о точном количестве проданных билетов будет доступна в дни матчей.

Напомним, 8 июня сборная России сыграет против Сан-Марино в Саранске, а 11 июня примет сборную Кипра в Нижнем Новгороде.

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