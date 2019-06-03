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Катар примет два ближайших клубных чемпионата мира по футболу

Спорт

Соревнования продут в Катаре в 2019 и 2020 годах

Доха, 3 июня 2019, 15:29 — REGNUM  В 2019 и 2020 годах клубные чемпионаты мира по футболу пройдут в Катаре. Об этом сообщает Associated Press.

По информации агентства, Международная федерация футбола может утвердить Катар хозяином турнира на ближайшие два года.

Предполагается, что соревнования пройдут в декабре и станут этапом подготовки Катара к проведению чемпионата мира по футболу 2022 года.

Напомним, в клубном чемпионате мира принимают участие семь команд из разных частей мира, в том числе, победитель Лиги чемпионов УЕФА, победитель Азиатской Лиги чемпионов, обладатель Кубка Либертадорес.

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