Гендиректор WADA: РУСАДА стало достойной антидопинговой организацией

Москва, , 15:17 — REGNUM Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) стало достойной антидопинговой организацией. Об этом 3 июня заявил генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли на совместной конференции с гендиректором РУСАДА Юрием Ганусом.

«РУСАДА само себя восстановило, само себя построило. Теперь РУСАДА полностью независимый орган», — сказал Ниггли.

Он добавил, что такая ситуация стала возможной благодаря взаимодействию с WADA.

Напомним, в сентябре 2018 года исполком WADA восстановил статус РУСАДА, которого оно было лишено в ноябре 2015 года. В январе 2019 года было объявлено, что статус соответствия РУСАДА сохранен.

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