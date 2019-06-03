Барти вышла в четвертьфинал Roland Garros и сыграет с Кис

Париж, , 14:42 — REGNUM Австралийская теннисистка Эшли Барти одержала победу над представительницей США Софьей Кенин в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 1 час 31 минуту, завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:0.

Барти 11 раз подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, шесть ошибок на подаче и два брейка.

В четвертьфинале турнира Барти сыграет с американской теннисисткой Мэдисон Кис.

Читайте также: Кис обыграла Синякову и вышла в четвертьфинал Roland Garros