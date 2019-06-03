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Барти вышла в четвертьфинал Roland Garros и сыграет с Кис

Спорт

Встреча с Кенин завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:0

Париж, 3 июня 2019, 14:42 — REGNUM  Австралийская теннисистка Эшли Барти одержала победу над представительницей США Софьей Кенин в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 1 час 31 минуту, завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:0.

Барти 11 раз подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, шесть ошибок на подаче и два брейка.

В четвертьфинале турнира Барти сыграет с американской теннисисткой Мэдисон Кис.

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