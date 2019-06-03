Защитник «Ростова» Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018

Ростов-на-Дону, , 14:21 — REGNUM Защитник «Ростова» Иван Новосельцев болел против сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом рассказала жена футболиста Катерина Новосельцева (Кейру) в интервью изданию «Советский спорт».

«Супруг смотрел чемпионат мира и болел против сборной. Сама в шоке, но — да. Ваня откровенно желал, чтобы наши ребята проигрывали. И агрессивно реагировал на любой эпизод», — сказала Новосельцева.

Она добавила, что не понимает как можно болеть против своей страны, даже несмотря на то, что Новосельцев не получил вызова в сборную.

Напомним, чемпионат мира по футболу прошёл в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная России дошла до четвертьфинала турнира, показав лучший результат в своей истории.