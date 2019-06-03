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Названа стоимость просмотра матчей Английской премьер-лиги в сезоне 2019/20

Спорт

Всего в сезоне АПЛ будет показано 380 матчей

Москва, 3 июня 2019, 14:02 — REGNUM  Годовая подписка на матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) в сезоне 2019/20 будет стоить 2990 рублей. Об этом сообщает Rambler.

Всего в сезоне АПЛ будет показано 380 матчей. В день может идти параллельно пять игр.

Напомним, после окончания сезона 2018/19 «Матч ТВ» лишился прав трансляции матчей. Эти права перекупил Rambler Group.

Отметим, что АПЛ является самым дорогим национальным футбольным турниром в мире.

Читайте ранее в этом сюжете: «Матч ТВ» лишился права трансляции матчей Английской премьер-лиги

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