В столице Приамурья открылся первый центр уличного баскетбола

Благовещенск, , 14:13 — REGNUM Центр уличного баскетбола с пятью игровыми площадками и трибунами на 150 мест открылся в Благовещенске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Приамурье отличилось своей «неспортивностью»

Площадка расположилась на набережной реки Амур в районе городского парка. Средства на открытие мини-стадиона для стрит-баскета выделил СИБУР, прорабатывающий инвестиционное решение о строительстве газохимического комплекса на территории Свободненского района.

Ожидается, что центр позволит проводить как внутренние городские спортивные мероприятия, так и мероприятия регионального и российского уровня. Заниматься на современном спортивном сооружении смогут все желающие бесплатно. Кстати, баскетбол 3×3 стал олимпийским видом спорта и в 2020 году он впервые будет включен в программу Олимпийских Игр.

«Сотрудничество с компанией СИБУР ежегодно даёт преимущества спортивной жизни региона. Помимо основной деятельности, предприятие помогает развивать спортивный потенциал области. В 2017 году в Благовещенском политехническом колледже открылась обновлённая спортивная площадка. Баскетбольный зал оснащён современным оборудованием по мировым стандартам NBA», — рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Развитие различных видов спорта, в том числе баскетбола, активно идёт в Приамурье не первый год. В области строят стадионы, делают футбольные поля и спортивные площадки для приобщения амурчан к спортивным мероприятиям.

Читайте также: Число занимающихся спортом людей на Дальнем Востоке выросло на 6%

Как сообщало ИА REGNUM, число людей, занимающихся спортом на Дальнем Востоке, увеличилось на 6%. Такую цифру озвучил министр спорта России Павел Колобков. По его словам, на Дальнем Востоке есть проблемы с развитием спорта, однако видна и положительная динамика. Так, число людей, занимающихся спортом, за последние годы увеличилось на 6%. Объём финансовых вливаний в эту сферу возрос в 2,5 раза.

«Я был поражён тем, как местные жители заинтересованы в развитии спорта. Когда я спрашивал, чего им не хватает, они говорили, что это финансирование спорта и его пропаганда, но главная проблема — отсутствие спортивных площадок по месту жительства», — заявил Колобков.