Халатность Epic Games: мошенники могут стать чемпионами мира по Fortnite

Нью-Йорк, США, , 13:56 — REGNUM Киберспортсмены Дэмиен «XXiF» Кук и Рон «Ronaldo» Мах, ранее пойманные на мошенничестве, стали финалистами кубка мира по Fortnite. Другие игроки и зрители соревнований крайне негативно отнеслись к их успехам, сообщил портал Daily Esports 2 июня.

Дуэт игроков поймали на мошенничестве во время квалификации на кубок. Их обвинили в сговоре с другими игроками ради получения высокого результат. После этого руководство Epic Games (разработчики Fortnite) заблокировало спортсменов на две недели.

Однако позже матчи кубка продолжились и дуэту Кука и Маха удалось дойти до финала. Многие профессиональные спортсмены сразу же обвинили организаторов события в халатности — ранее Epic Games более серьёзно наказывали игроков за куда меньшие проступки.

Сами разработчики игры, как и упомянутые киберспортсмены, пока никак не прокомментировали эту ситуацию.

Финал Fortnite World Cup пройдёт с 26 по 28 июля в Нью-Йорке, призовой фонд турнира — $30 млн. Кубок начался с онлайн-отборочных с переходом в финальную стадию. На финале выступят 100 лучших игроков Fortnite и 50 пар в одиночных и командных матчах. Победитель одиночных соревнований станет обладателем трёх миллионов долларов.

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