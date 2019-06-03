РФС готовит развлекательную программу перед матчами сборной России

Москва, , 13:02 — REGNUM Масштабную развлекательную программу в преддверии отборочных матчей Евро-2020 готовит Российский футбольный союз (РФС). Об этом 3 июня сообщает Sport24.

Программа посвящена матчам сборной России против команд Сан-Марино и Кипра, которые пройдут в Саранске и Нижнем Новгороде. В городах будут установлены фотозоны с игроками сборной России, пройдут розыгрыши призов и билетов.

Кроме того, на центральных площадях пройдут фестивали с автограф-сессиями послов РФС — известными в прошло футболистами Андреем Тихоновым, Алексеем Смертиным, Дмитрием Булыкиным, Дмитрием Хлестовым и Русланом Пименовым.

За три часа до начала матчей болельщики смогут поучаствовать в различных конкурсах и побывать на концертах.

Напомним, сборная России сыграет со сборной Сан-Марино в Саранке 8 июня. Матч против команды Кипра состоится 11 июня в Нижнем Новгороде.

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