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Хоккеист Лямин перешёл из «Автомобилиста» в «Динамо»

Спорт

Соглашение рассчитано на один сезон

Москва, 3 июня 2019, 12:38 — REGNUM  Защитник екатеринбургского «Автомобилиста» Кирилл Лямин перешёл в московское «Динамо». Об этом сообщается на сайте московского хоккейного клуба.

Отмечается, что соглашение клуба с 33-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Напомним, в сезоне 2018/19 Лямин выступал за «Автомобилист» и сыграл 46 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрав семь очков — два гола и пять результативных передач.

Ранее хоккеист выступал за такте клубы, как московский «Спартак», череповецкая «Северсталь», омский «Авангард» и нижнекамский «Нефтехимик».

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