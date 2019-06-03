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«Челси» может пригласить Аллегри на пост главного тренера

Спорт

Это произойдёт в случае ухода Сарри

Лондон, 3 июня 2019, 11:59 — REGNUM  Лондонский «Челси» может пригласить бывшего наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри на должность главного тренера. Об этом сообщает Daily Star.

По информации издания, «Челси» пригласит Аллегри в случае ухода с тренерского поста другого итальянского специалиста — Маурицио Сарри.

Ранее сообщалось, что Сарри попросил руководство «Челси» о разрыве контракта. Он может возглавить «Ювентус».

Напомним, Аллегри ушёл из «Ювентуса» после завершения сезона 2018/19. Под его руководством туринский клуб шесть раз подряд стал чемпионом Италии и дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

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