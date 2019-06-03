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Гвардиола оценил возможность своего возвращения в «Барселону»

Спорт

По словам Гвардиолы, это пройденный этап

Манчестер, Великобритания, 3 июня 2019, 11:49 — REGNUM  Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил возможность своего возвращения в «Барселону». Об этом сообщает Catalunya Radio.

«Могу ли я возглавить «Барселону»? Этот этап прошел, теперь дело за новыми поколениями. Но «Камп Ноу» навсегда в моем сердце», — сказал Гвардиола.

Он также отметил, что нынешний наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде является потрясающим тренером. Под его руководством команда дважды стала чемпионом Испании.

Напомним, Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год. Вместе с командой он стал трёхкратным чемпионом Испании, по два раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Кубок Испании.

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