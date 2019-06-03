Понедельник, 3 Июня 2019 года
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В Лиге наций УЕФА впервые применят систему VAR

Спорт

Система будет использоваться в первом финальном турнире Лиги наций

Ньон, Швейцария, 3 июня 2019, 11:29 — REGNUM  Система видеоповторов VAR будет применяться в Лиге наций УЕФА. Об этом сообщается на сайте организации.

Система VAR будет использоваться в первом финальном турнире, в котором сыграют сборные Англии, Португалии, Швейцарии и Нидерландов.

Отмечается, что УЕФА провел в апреле инструктаж для тренеров сборных, которые будет играть в финальном турнире, чтобы ознакомить их с принципами VAR.

Напомним, финальный турнир Лиги наций состоится с 5 по 9 июня.

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