В Лиге наций УЕФА впервые применят систему VAR

Ньон, Швейцария, 3 июня 2019, 11:29 — REGNUM Система видеоповторов VAR будет применяться в Лиге наций УЕФА. Об этом сообщается на сайте организации.
Система VAR будет использоваться в первом финальном турнире, в котором сыграют сборные Англии, Португалии, Швейцарии и Нидерландов.
Отмечается, что УЕФА провел в апреле инструктаж для тренеров сборных, которые будет играть в финальном турнире, чтобы ознакомить их с принципами VAR.
Напомним, финальный турнир Лиги наций состоится с 5 по 9 июня.
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