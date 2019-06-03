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Чемпионский парад «Ливерпуля» собрал 750 тысяч болельщиков

Спорт

Автобус с игроками и тренерами команды проехал по улицам города

Ливерпуль, Великобритания, 3 июня 2019, 11:01 — REGNUM  Чемпионский парад «Ливерпуля» в честь победы в Лиге чемпионов посетили 750 тысяч человек. Об этом сообщает BBC.

Парад прошёл 2 июня в Ливерпуле. Автобус с игроками и тренерами команды проехал по улицам города. Победителей приветствовали болельщики в клубной атрибутике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов сезона 2018/19, обыграв в финале лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0. «Ливерпуль» выиграл трофей впервые с 2005 года.

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