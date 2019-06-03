Легкоатлетическая федерация ЮАР поддержала апелляцию Семеня против CAS

Кейптаун, , 10:49 — REGNUM Легкоатлетическая федерация ЮАР (ASA) присоединилась к апелляции спортсменки Кастер Семеня против решения Спортивного арбитражного суда (CAS) об установлении допустимого уровня тестостерона в крови легкоатлеток, передает информационное агентство Reuters.

В среду, 29 мая, Семеня подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии. Она намерена добиться отмены правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), в соответствии с которыми спортсменки с различиями в половом различии для участия в беге на дистанции от 400 метров до 1,5 километров должны принимать препараты, снижающие уровень тестостерона.

Представители ASA заявили, что подадут собственную апелляцию с помощью швейцарских юристов.

«ASA знает, что наша атлетка, Кастер Семеня, подала свою собственную апелляцию против CAS, требуя отмены новых правил IAAF по завершению дела», — говорится в заявлении Легкоатлетической федерации ЮАР.

«Следовательно, ASA подтверждает свое участие в приостановленном делопроизводстве и в апелляции перед Федеральным судом Швейцарии», — отмечается в заявлении.

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