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Усик: в следующем бою Джошуа победит Руиса за два-три раунда

Спорт

Усик считает, что причиной поражения Джошуа стала психология

Нью-Йорк, США, 3 июня 2019, 10:12 — REGNUM  Украинский боксёр Александр Усик считает, что Энтони Джошуа в следующем бою победит Энди Руиса за два-три раунда. Об этом сообщает «Чемпионат».

"Невероятно, я не понимаю, что произошло. В следующем бою Джошуа победит за два-три раунда», — сказал Усик после боя.

По его словам, возможно, дело в психологии, поскольку сначала Джошуа должен был драться с Джарреллом Миллером, но потом его соперником стал Энди Руис.

Напомним, 2 июня Энди Руис одержал победу над экс-чемпионом мира Энтони Джошуа, отобрав у него сразу четыре пояса. Во время боя Джошуа четыре раза был отправлен в нокдаун. Это поражение стало для него первым в профессиональной карьере.

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