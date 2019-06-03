Понедельник, 3 Июня 2019 года
09:57:22 МСК

Тарасенко рассчитывает, что «Сент-Луис» сыграет лучше в четвёртом матче

Спорт

Следующий матч финальной серии пройдёт 4 июня

Сент-Луис, США, 3 июня 2019, 09:57 — REGNUM  Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко рассчитывает, что его команда будет играть лучше в четвёртом матче финала Кубка Стэнли. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Счёт в серии 1−2. О каких прижатых спинах вы говорите? Просто нужно играть лучше, вот и всё, что имеет значение сейчас», — сказал Тарасенко.

Напомним, в финальной серии Кубка Стэнли играют «Бостон» и «Сент-Луис». На данный момент «Бостон» ведёт с счётом 2:1. Следующий матч команды проведут 4 июня.

Читайте также: «Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повел в финальной серии НХЛ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить