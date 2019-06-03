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Вавринка обыграл Циципаса в пятичасовом матче

Спорт

Встреча продолжалась 5 часов 9 минут и завершилась со счётом 7:6 (8:6), 5:7, 6:4, 3:6, 8:6

Вавринка обыграл Циципаса в пятичасовом матче
Carine06
Стэн Вавринка

Париж, 3 июня 2019, 09:24 — REGNUM  Швейцарский теннисист Стэн Вавринка одержал победу над представителем Греции Стефаносом Циципасом в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 5 часов 9 минут, завершилась со счётом 7:6 (8:6), 5:7, 6:4, 3:6, 8:6.

Вавринка 16 раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, шесть ошибок на подаче и пять брейков.

https://twitter.com/TennisChannel/status/1135236239299190784

В четвертьфинале турнира Вавринка со своим соотечественником Роджером Федерером.

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