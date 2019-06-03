Понедельник, 3 Июня 2019 года
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Сборная Франции обыграла Боливию в товарищеском матче

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:0

Нант, Франция, 3 июня 2019, 09:12 — REGNUM  Сборная Франции по футболу одержала победу над командой Боливии в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе чемпионов мира голы забили полузащитник Тома Лемар, открывший счёт на пятой минуте матча, и форвард Антуан Гризманн, отличившийся на 43-й минуте.

Следующий матч сборная Франции проведёт против команды Турции в рамках отборочного турнира чемпионата Европы — 2020. Матч состоится 8 июня пройдёт в турецком городе Конья.

Сборная Боливии сыграет в Кубке Америки — 2019. Команда проведёт матч группового раунда с Бразилией (15 июня), Перу (19 июня) и Венесуэлой (22 июня.

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Футбол
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