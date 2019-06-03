Гол Роналду в ворота МЮ признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов

Ньон, Швейцария, , 08:44 — REGNUM Гол нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в ворота"Манчестер Юнайтед» признан лучшим в сезоне 2018/19 Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Гол Роналду занял первое место в рейтинге. Второе место занял мяч нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в ворота «Ливерпуля», забитый со штрафного в первом полуфинальном матче.

Замкнул тройку гол форварда «Ливерпуля» Садио Мане, который он забил «Баварии» в 1/8 финала турнира.

Также в первой десятке рейтинга оказались Иван Ракитич («Барселона»), Лерой Зане («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Усман Дембеле («Барселона»), Филиппе Коутиньо («Барселона») и Луис Суарес («Барселона»).

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