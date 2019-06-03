«Ливерпуль» может продлить контракт с Клоппом

Ливерпуль, Великобритания, , 08:17 — REGNUM «Ливерпуль» может продлить контракт с главным тренером Юргеном Клоппом. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, руководство «Ливерпуля» хочет продлить контракт с тренером, несмотря на то, что действующее соглашение истекает только летом 2022 года.

Отмечается, что американская компания Fenway Sports Group, которая является владельцем «Ливерпуля», готова предложить Клоппу новый контракт с повышенной зарплатой.

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Напомним, Юрген Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. В нынешнем сезоне команда под его руководством выиграла Лигу чемпионов, а также стала второй в чемпионате Англии, уступив «Манчестер Сити» всего одно очко.

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