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Федерер вышел в четвертьфинал Roland Garros

Спорт

Федерер обыграл Майера со счётом 6:2, 6:3, 6:3

Федерер вышел в четвертьфинал Roland Garros
Mike McCune
Роджер Федерер

Париж, 3 июня 2019, 07:58 — REGNUM  Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над представителем Аргентины Леонардо Майером в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 1 час 44 минуты, завершилась со счётом 6:2, 6:3, 6:3.

Федерер четыре раза подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре ошибки на подаче и ни одного брейка.

В четвертьфинале турнира Федерер со своим соотечественником Стэном Вавринкой.

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