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Неймару может грозить пять лет тюрьмы

Спорт

Неймар может быть осуждён за изнасилование

Неймару может грозить пять лет тюрьмы
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Неймар

Париж, 3 июня 2019, 07:43 — REGNUM  Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар может быть осуждён на пять лет. Об этом сообщает Globoesporte.

По информации издания, Неймару может грозить тюремный срок из-за дела о возможном изнасиловании.

Отмечается, что полиция начнёт расследование 3 июня. На допрос будут вызваны Неймар и женщина, обвиняющая его в изнасиловании. Для расследования у обоих будут изъяты мобильные телефоны.

Напомним, ранее стало известно, что Неймар обвинен в изнасиловании. Женщина утверждает, что инцидент произошёл в Париже 15 мая.

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