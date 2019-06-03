Неймару может грозить пять лет тюрьмы

Париж, , 07:43 — REGNUM Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар может быть осуждён на пять лет. Об этом сообщает Globoesporte.

По информации издания, Неймару может грозить тюремный срок из-за дела о возможном изнасиловании.

Отмечается, что полиция начнёт расследование 3 июня. На допрос будут вызваны Неймар и женщина, обвиняющая его в изнасиловании. Для расследования у обоих будут изъяты мобильные телефоны.

Напомним, ранее стало известно, что Неймар обвинен в изнасиловании. Женщина утверждает, что инцидент произошёл в Париже 15 мая.

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